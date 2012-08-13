〔货币市场〕美国国库券供应增加可能支撑回购利率--RBC

路透伦敦/纽约8月13日电---RBC资本市场的美国利率策略主管Michael Cloherty认为,由于美国国库券供应量上升,美国回购利率在未来几周可能将受到支撑,进而可能压缩较短期利率互换利差.

Cloherty认为,近期较短期互换利差收窄,可能与市场对回购利率的预期发生变化有关.

"在未来数周,国库券供应量攀升或将令回购利率居高不下."Cloherty说,并指出"回购利率水平高度取决于国库券供应情况,而国库券供应则呈现明显的季节性特征."

"8月通常是国库券发行量较高的月份,因此本月的国库券供应将高于平均水平."Cloherty说.

以公债为担保品的回购利率USONRP=周一从上周五的0.25%降至0.22%.自一年多以前触及纪录低位0.03%以来,回购利率大致保持上升趋势.

同时,两年期利率互换较同年期公债利差USD2YTS=TWEB从周五的20.5个基点收窄至19.75个基点.自2011年11月达到54.5个基点的纪录最宽水平后,两年期互换利差基本保持收窄趋势.

美国财政部周一标售320亿美元三个月期国库券,得标利率为0.11%,较上周同类标售得标利率0.1%略升,并持平于两周前的标售水平.

而周一的280亿美元六个月期国库券标售得标利率为0.145%,亦高于上周同类标售的0.135%,也与两周前的水准持平.

在欧洲方面,如果欧洲央行(ECB)向银行系统挹注新的长期资金,可能令西班牙公债在回购市场的短缺局面更加严峻,进一步挤压西班牙银行业获得短期融资的来源.

交易商称,欧洲央行继去年12月和今年2月向市场注入1万亿欧元三年期资金后,若再出台此类操作,可能令西班牙回购市场价格的扭曲局面进一步恶化.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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