版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 06:39 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受亚洲经济增长忧虑和交叉盘资金流拖累

2209GMT

* 亚洲经济成长忧虑和铜价在一周内下挫2.7%,令澳元承压

* 欧元/澳元隔夜获利了结引发澳元/美元下跌

* 1.0497连续第二日成为底部,但1.0580附近的卖盘形成压制

* 若澳元/美元跌破1.0490,将跌向20日移动均线切入位1.0449

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/tyj99s).(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐