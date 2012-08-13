〔全球航运〕波罗的海运价指数走低,海峡型及巴拿马型运价续跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,因低迷的船运活动继续拉低巴拿马型及海峡型船运指数.
波罗的海乾散货运价指数下跌10点或1.29%,至764点.
"船运需求疲弱,加之询价较低以及船只供给过剩,令干散货运承受极大压力."RS Platou Markets分析师Rahul Kapoor在给客户的报告中称.
波罗的海巴拿马型运价指数.BPNI下滑10点或1.23%至804点.今年迄今其获利累计跌逾51%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑11点或0.94%至1,158点.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一,而中国铁矿石进口过去五个月有四个月下滑,因中国经济降温,导致加工厂及钢厂缩减产出.
灵便型船舶日均获利下降116美元至7,583美元;超灵便型船舶日均获利下降94美元至9,170美元.
船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.
整体波罗的海乾散货运指数今年以来已下跌约56%.(完)
--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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