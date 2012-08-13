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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 06:31 BJT

全球外汇市场8月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月13日(一)

2350 - 日本央行公布7月11-12日政策会议纪录

8月14日(二)

0130 - 澳洲国民银行(NAB)7月企业状况与信心指数

0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)初值

0530 - 法国消费者物价调和指数(HICP)7月终值

0600 - 德国第二季GDP初值

0645 - 法国第二季经季节调整就业人口

0715 - 瑞士7月综合生产者物价指数(PPI)

0730 - 瑞典6月工业生产/7月消费者物价指数(CPI)

0830 - 英国7月CPI

0900 - 德国8月ZEW景气判断指数

0900 - 欧元区第二季GDP初值

0900 - 欧元区6月工业生产

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)7月小企业信心指数

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国7月零售销售

1230 - 美国7月PPI

1255 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国6月企业库存

1400 - 美国8月IBD消费者信心指数

1415 - 德国经济部长罗斯勒与芬兰经济部长在讨论经济形势与能源问题之后召开记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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