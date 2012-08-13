全球外汇市场8月14日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月13日(一)
2350 - 日本央行公布7月11-12日政策会议纪录
8月14日(二)
0130 - 澳洲国民银行(NAB)7月企业状况与信心指数
0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)初值
0530 - 法国消费者物价调和指数(HICP)7月终值
0600 - 德国第二季GDP初值
0645 - 法国第二季经季节调整就业人口
0715 - 瑞士7月综合生产者物价指数(PPI)
0730 - 瑞典6月工业生产/7月消费者物价指数(CPI)
0830 - 英国7月CPI
0900 - 德国8月ZEW景气判断指数
0900 - 欧元区第二季GDP初值
0900 - 欧元区6月工业生产
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)7月小企业信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国7月零售销售
1230 - 美国7月PPI
1255 美国Redbook连锁店销售
1400 - 美国6月企业库存
1400 - 美国8月IBD消费者信心指数
1415 - 德国经济部长罗斯勒与芬兰经济部长在讨论经济形势与能源问题之后召开记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)