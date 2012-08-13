《英国个股焦点》渣打正在进行磋商,以了结对其伊朗洗钱案的调查

《中国重要政经日程》--3月2日-9月
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* 渣打银行和纽约监管者磋商和解金额--消息人士
* 渣打寻求早日和解
* 渣打亦为周三听证做准备,以维护其纽约执照
* 渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)仍在英国
* 渣打股价上涨0.5%,因事件获得解决的希望增加
路透纽约/伦敦8月13日电---知情人士表示,英国渣打银行(STAN.L)试图早日就隐藏2,500亿美元与伊朗相关交易的指控达成和解,在美国监管者与股东的压力下立场软化.
消息人士对路透称,尽管渣打集团首席行政总裁冼伯德上周强烈否认纽约州金融服务部(DFS)提出的指控,但该银行的美国法律部门已经与监管机构商讨和解金数额.
渣打的发言人士表示,周一各方继续谈判,距离该银行与监管机构之间的预期摊牌时间还有两天时间.该发言人表示,"我们仍在努力达成和解."
上周纽约银行业监管者Benjamin Lawsky指控渣打银行隐瞒与伊朗有关联的2,500亿美元交易,违反了美国制裁行动.他命令渣打周三出席听证会,陈述为什么不能撤消其纽约银行业务执照.
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路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7