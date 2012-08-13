《英国个股焦点》渣打正在进行磋商,以了结对其伊朗洗钱案的调查

* 渣打银行和纽约监管者磋商和解金额--消息人士

* 渣打寻求早日和解

* 渣打亦为周三听证做准备,以维护其纽约执照

* 渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)仍在英国

* 渣打股价上涨0.5%,因事件获得解决的希望增加

路透纽约/伦敦8月13日电---知情人士表示,英国渣打银行(STAN.L)试图早日就隐藏2,500亿美元与伊朗相关交易的指控达成和解,在美国监管者与股东的压力下立场软化.

消息人士对路透称,尽管渣打集团首席行政总裁冼伯德上周强烈否认纽约州金融服务部(DFS)提出的指控,但该银行的美国法律部门已经与监管机构商讨和解金数额.

渣打的发言人士表示,周一各方继续谈判,距离该银行与监管机构之间的预期摊牌时间还有两天时间.该发言人表示,"我们仍在努力达成和解."

上周纽约银行业监管者Benjamin Lawsky指控渣打银行隐瞒与伊朗有关联的2,500亿美元交易,违反了美国制裁行动.他命令渣打周三出席听证会,陈述为什么不能撤消其纽约银行业务执照.