《全球经济焦点》G20主要成员国拟发起紧急粮食会议,但恐无实质行动

《中国重要政经日程》--3月2日-9月
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* 法国等将举行电话会议,商讨可能举行快速响应专题会议
* 期望避免实施粮食出口禁令和单边行动
* 法国官员将与美国分析局势
* 美国调整燃料乙醇政策的压力升高
* 巴西消息人士预料,若未发生严重危机,各方将不会采取行动
路透巴黎/伦敦8月13日电---20国集团(G20)的主要成员国正准备发起一个紧急会议,以应对美国爆发逾半个世纪以来最严重旱灾和黑海产粮区作物歉收,引发的粮食价格飙涨.
法国、美国和G20主席国墨西哥将在8月底举行电话会议,考虑是否需要召集一个紧急国际会议,旨在避免2008年粮价蹿升导致多个较贫穷国家爆发骚乱的历史重演.
尽管四年来的第三轮粮食价格飙升激发新的食品供应和通胀担忧,但很多人士表示,全球大国仍未做好准备遏制失控的粮价.除尚未推出的全球粮食数据库,以及各国当局正考虑首次举行的快速响应专题会议外,G20几乎没有什么应对手段.
由此,G20只能通过对各国施加影响来进行干预,或许是敦促美国放松其燃料乙醇政策以应对粮食危机,但这在距离美国总统大选仅剩几个月之际难以奏效,因其关乎候选人能否得到中西部农业州的选票;或者也可呼吁俄罗斯不要像两年前一样实施粮食出口禁令.
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路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7