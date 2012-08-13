《全球经济焦点》G20主要成员国拟发起紧急粮食会议,但恐无实质行动

* 法国等将举行电话会议,商讨可能举行快速响应专题会议

* 期望避免实施粮食出口禁令和单边行动

* 法国官员将与美国分析局势

* 美国调整燃料乙醇政策的压力升高

* 巴西消息人士预料,若未发生严重危机,各方将不会采取行动

路透巴黎/伦敦8月13日电---20国集团(G20)的主要成员国正准备发起一个紧急会议,以应对美国爆发逾半个世纪以来最严重旱灾和黑海产粮区作物歉收,引发的粮食价格飙涨.

法国、美国和G20主席国墨西哥将在8月底举行电话会议,考虑是否需要召集一个紧急国际会议,旨在避免2008年粮价蹿升导致多个较贫穷国家爆发骚乱的历史重演.

尽管四年来的第三轮粮食价格飙升激发新的食品供应和通胀担忧,但很多人士表示,全球大国仍未做好准备遏制失控的粮价.除尚未推出的全球粮食数据库,以及各国当局正考虑首次举行的快速响应专题会议外,G20几乎没有什么应对手段.