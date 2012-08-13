〔纽约汇市〕欧元兑美元谨慎上扬,结束三日连跌(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧元走强,但仍低于上周触及的一个月高位

* 疲弱的日本GDP数据凸显对全球经济的忧虑

路透纽约8月13日电---欧元兑美元周一上扬,为四个交易日来首次,因投资者削减看跌押注,但对欧洲央行采取行动遏制区内债务危机能力的质疑应使欧元承压.

成交清淡,且欧元仍低于上周触及的一个月高位.欧元本月稍早大涨,因欧洲央行总裁德拉吉承诺将尽全力扞卫欧元,这使市场预期,央行将购买西班牙和意大利公债以压低两国的借贷成本.

但欧元近几日遭抛售,因欧洲央行缺乏明确的行动方案,且欧元区政界人士对如何行动存在分歧,不过,投资者认为,是时候回补欧元空头头寸.

"欧元远低于上周触及的高位,今天出现部分空头回补,但成交清淡,使今日的走势对未来走向基本没有太大的指导意义,"Brown Brothers Harriman驻纽约的全球汇市策略部主管Marc Chandler表示.

"这只是头寸调整,因今日,或周末无推高欧元的重大消息,"Chandler表示,"投资者目前正为资金寻找9月前的短期去向,目前投资者青睐收益较高的货币,诸如加元,澳元,以及墨西哥比索等."

许多分析师预计,在9月12日前欧元将呈横盘走势,届时德国宪法法院将就欧元区救助基金以及设定区内预算纪律的财政协定作出裁决.

"我认为市场出现一种奇怪的均衡状态.我们不知道欧洲央行会采取怎样的行动,"野村证券驻纽约的外汇策略部全球主管Jens Nordvig表示.

"我们不知道西班牙是否会申请救助,但我们知道,如果需要,西班牙可能会申请救助,且一旦该国求助,欧洲央行将购买部分公债.这的确消除了最严重的尾部风险,这是市场走势更加稳定的原因,"他说.

本周将有大量美国数据公布,这将影响投资者对市场的看法,市场将受欧洲央行总裁德拉吉承诺的前景与美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措的可能性这两个因素的影响,最终表现,要看哪种因素占了上风.

一旦周二公布的7月零售销售数据令人失望,美元将可能承压,目前的预期为增长0.3%,6月为下降0.5%.数据转弱,增加了美联储推出第三轮量化宽松的理由.

周一,成交萎缩,因北半球正值夏日假期,这放大了市场走势.

欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.36%,报1.2332美元,根据路透数据,升穿据报在1.2310美元和1.2330美元的止损位后触及日高1.2373美元.

上周,欧元触及一个月高位1.2443美元.

比利时央行总裁柯恩在接受一报纸访问时表示,欧洲央行应确保为高负债国家提供的任何帮助都附带有严苛的条件.

且德国明镜杂志周日援引芬兰总理卡泰宁的话报导称,芬兰仍反对欧洲央行购买公债.

"政界人士与决策者传递的信息不一致,"加拿大帝国商业银行的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示,欧元未能升穿1.2450美元将使交易员倾向于在上涨时卖出欧元.

政界人士反对欧洲央行行动的风险可能促使交易商抛售欧元,他说.

欧元区第二季经济产出数据将于周二公布,预计将显示经济萎缩,且可能使欧洲央行面临降息的压力,这是打压欧元的另一个因素.

**日本数据**

避险的日圆对低于预期的日本第二季GDP数据反应甚微.

分析师表示,疲弱的经济活动引发市场预期日本央行和政府准备为经济提供进一步刺激,此举可能在短期内推低日圆.

根据路透数据,美元兑日元JPY=上扬0.1%,报78.34日圆,守在8月初触及的两个月低位77.90日圆之上.欧元兑日圆EURJPY=攀升0.45%,报96.63日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2331 1.2289 +0.34 -4.74 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.30 78.25 +0.06 +1.77 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.56 96.18 +0.40 -3.01 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9737 0.9769 -0.33 +3.85 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5682 1.5690 -0.05 +0.95 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9922 0.9908 +0.14 -2.66 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0513 1.0575 -0.59 +2.82 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2006 1.2007 -0.01 -1.14 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7862 0.7832 +0.38 -5.61 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8086 0.8131 -0.55 +3.88 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9400 5.9139 +0.44 -0.61 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3241 7.2671 +0.78 -5.35 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7069 6.6468 +0.90 -2.63 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2755 8.1790 +1.18 -7.16 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]