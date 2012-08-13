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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.77 -0.27 -0.52 2283092

搜狐 (SOHU.O) 39.12 -0.07 -0.18 582625

网易 (NTES.O) 55.42 +0.43 +0.78 819974

百度 (BIDU.O) 130.79 -0.27 -0.21 2877489

亚信科技 ASIA.O 11.43 +0.00 +0.00 76271

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.31 -0.18 -1.24 1586870

联电 (UMC.N) 2.19 -0.01 -0.45 607033

日月光 (ASX.N) 4.11 -0.04 -0.96 46921

矽品精密 (SPIL.O) 5.57 -0.05 -0.89 625273

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 38169

友达 (AUO.N) 2.98 +0.06 +2.05 147056

中华电信 (CHT.N) 30.10 +0.04 +0.13 23968

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.43 -0.37 -0.89 712321

香港

中国移动 (CHL.N) 58.25 -0.35 -0.60 125811

中国联通 (CHU.N) 15.99 +0.01 +0.06 114468

中国电信 (CHA.N) 52.83 -0.17 -0.32 17989

中芯国际 (SMI.N) 1.77 -0.11 -5.85 45487

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 -0.14 -3.51 1970

(完)

--整理 徐文焰

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