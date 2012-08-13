《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 51.77 -0.27 -0.52 2283092
搜狐 (SOHU.O) 39.12 -0.07 -0.18 582625
网易 (NTES.O) 55.42 +0.43 +0.78 819974
百度 (BIDU.O) 130.79 -0.27 -0.21 2877489
亚信科技 ASIA.O 11.43 +0.00 +0.00 76271
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.31 -0.18 -1.24 1586870
联电 (UMC.N) 2.19 -0.01 -0.45 607033
日月光 (ASX.N) 4.11 -0.04 -0.96 46921
矽品精密 (SPIL.O) 5.57 -0.05 -0.89 625273
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 38169
友达 (AUO.N) 2.98 +0.06 +2.05 147056
中华电信 (CHT.N) 30.10 +0.04 +0.13 23968
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.43 -0.37 -0.89 712321
香港
中国移动 (CHL.N) 58.25 -0.35 -0.60 125811
中国联通 (CHU.N) 15.99 +0.01 +0.06 114468
中国电信 (CHA.N) 52.83 -0.17 -0.32 17989
中芯国际 (SMI.N) 1.77 -0.11 -5.85 45487
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.85 -0.14 -3.51 1970
(完)
--整理 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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