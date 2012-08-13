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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 06:42 BJT

〔东京汇市〕欧元全面攀升,欧元区GDP备受关注

* 欧元全面上涨,因投资者削减空头部位

* 市场对澳元等商品货币获利了结

* 欧元区GDP备受关注

路透悉尼8月14日电---欧元周二亚洲市场盘初守住多数涨幅,隔夜在一波空头回补推动下持续攀升,淡静的市况更是夸大了走势.

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