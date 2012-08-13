《美债周二展望》公债收益率下跌,投资者趁价格走低机会再度入场认购

路透纽约8月13日电---美国公债收益率周一连续第三天下滑,因投资者借本月稍早公债价格大跌后收益率走高之机选择买入.

美国公债收益率已经自上个月触及的纪录低点上涨,因投资者认为,各国央行将再度行动来扶助全球成长.

指标10年期公债收益率US10YT=RR上周一度升至1.73%,较7月25日创下的纪录低点高出逾30个基点.

10年期公债收益率周一尾盘报1.66%,低于上周五尾盘的1.67%.

"就在几周前,美国公债收益率触及纪录低点,因此预计将出现一波较小的修正.一些较好的美国经济数据--包括优于预期的就业报告--触发了债市的修正走势."Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan表示.

"不过,由于情势没有大幅转变,修正走势出现后,公债即保持稳定."他说.

近几个月市场预计央行将有更多干预行动,催生风险较高资产需求.对于避险的美国公债而言,货币刺激政策(若是可以提振经济成长)是一把双刃剑.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)若启动更多资产购买操作,则将令美国利率保持在低位.但是如果货币刺激政策成功提振经济成长,那么公债收益率将可能走高,因为经济改善将鼓励投资者转移到风险较高资产.

对于政策制定者来说,全球经济成长和美国成长都是难题.周一公布的数据显示,日本公布第二季国内生产总值(GDP)仅扩张0.3%,为预估水准的一半.贸易数据则显示,中国7月出口只成长1%,远低于预估的8.6%.

预计美联储和欧洲央行(ECB)都将在9月会议上启动新的债券购买计划.

在9月会议之前,美联储将于8月底在怀俄明州Jackson Hole举行年度大会,届时主席贝南克将讨论未来政策.

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早时曾表示,该行可能启动买债计划来降低西班牙和意大利借贷成本,但不会在9月前,且前提是,受困国家首先请求欧元区救助基金的援助,并接受严苛条件和监管.

未来如果欧洲央行公债购买计划提供的扶助不及预期,美国公债收益率料有可能进一步下挫.

"市场已经平静了许多,人们在等待欧洲央行买债计划的细节,因此问题是这些细节是什么样子的."Canavan称."任何(负面的)意外消息,显然都会带来较大风险,并在相当一段时间里都可能保持这种模式."

周一交投淡静,目前正值8月休假高峰期.

分析师称,本周将发布的经济数据若出人意料,可能推动公债价格出现波动.

市场周二将迎来7月零售销售和生产者物价指数(PPI).在这两份报告中,零售销售更有可能影响市场,因为目前通胀形势温和,因此并非市场最担心的问题.

零售销售在6月下滑0.5%后,7月预计上升0.3%.扣除汽车的零售销售7月料增加0.4%,6月为减少0.4%.

若7月零售销售数据强于预期,或6月数据被大幅上修,可能促使部分投资者抛售美国公债.反之,若零售销售较预期疲弱,或将为公债带来一些买气.

美国7月PPI料较前月上升0.2%,较上年同期增长0.5%.扣除食品与能源的核心PPI预计较前月和较上年同期分别增0.2%和2.3%.(完)

--编译 洪曦/徐文焰;审校 母红/吴云凌

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