张成泽率团访华 商讨中朝经济合作

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月13日电（记者 Jack Kim）---朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽（Jang Song-thaek）周一前往北京，商讨中朝商业合作项目。
金正恩此前曾向中方表示，他的首要任务是发展朝鲜经济。
朝中社称：“朝中联合指导委员会代表团周一前往中国北京，参加委员会第三次会议。”
该代表团由朝方主席张成泽率领。
报导称，此次会议将商讨位于朝鲜罗先（Rason）和中朝边境黄金坪（Hwanggumphyong）的经济合作项目。
报导没有透露关于合作项目及代表团其他成员的细节。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。