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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 07:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受空头回补提振高开,但疑虑犹存

2302GMT

* 欧元/瑞典克朗,欧元/挪威克朗和欧元/澳元的大量空头回补,对欧元/美元构成支撑

* 欧元/美元的涨势在1.2374附近受制,因围绕欧洲稳定机制(ESM)的变数促使卖家返场

* 有报导称,德国宪法法院或将推延原定9月12日对德国批准ESM合法性的裁定

* 市场已对ESM能否按时推出和欧洲央行(ECB)干预失去耐心

* 若进一步拖沓,恐将导致欧元回吐周一录得的全部涨幅

(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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