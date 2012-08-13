《美国上市公司业绩公布日程表》--8月14日-8月21日

《中国重要政经日程》--3月2日-9月
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汤森路透8月13日电---以下为标准普尔500企业中将于8月14日-8月21日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/14 Q4 2012 雅诗兰黛(The Estée Lauder Co) (EL) 0.16 17 0.13
8/14 BMO Q2 2012 家得宝(The Home Depot) (HD) 0.97 26 0.86
8/14 AMC Q4 2012 JDSU JDSU.O 0.12 13 0.23
8/14 BMO Q2 2013 The TJX Co (TJX) 0.55 25 0.45
8/15 AMC Q3 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.83 17 0.77
8/15 AMC Q3 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.22 17 0.35
8/15 BMO Q2 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.17 30 0.35
8/15 AMC Q4 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 38 0.40
8/15 Q3 2012 Deere & Company (DE) 2.31 18 1.69
8/15 20:30 Q2 2012 Limited Brands LTD 0.48 21 0.48
8/15 AMC Q1 2013 NetApp Inc (NTAP.O) 0.38 32 0.55
8/15 BMO Q2 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.22 18 0.22
8/15 BMO Q2 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 1.03
8/16 Q2 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.47 24 0.39
8/16 BMO Q2 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.14 18 0.22
8/16 AMC Q2 2012 Gap Inc. (GPS) 0.48 25 0.35
8/16 BMO Q4 2012 Perrigo Company PRGO.O 1.26 14 1.02
8/16 BMO Q2 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.81 25 0.64
8/16 BMO Q2 2012 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.86 3 -1.27
8/16 BMO Q2 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.17 26 1.09
8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 0.99 14 1.12
8/20 Q2 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.70 24 0.68
8/20 AMC Q2 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.33 30 0.35
8/21 AMC Q3 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.56 24 0.71
8/21 BMO Q2 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.31 22 0.47
8/21 AMC Q2 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 28 0.54
8/21 AMC Q4 2012 Intuit (INTU.O) 0.06 20 0.02
8/21 BMO Q1 2013 Medtronic Inc. (MDT) 0.85 22 0.79
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透北京3月2日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7