《中国报摘》--金融时报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--评论员文章称,要坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线.2012年6月末,商业银行不良贷款余额4,528亿元人民币,比年初增加287亿元,出现了不良贷款余额增加的苗头,个别商业银行不良贷款率也开始上升.
* 其他:
--审计署发布2011年度审计署绩效报告显示,审计署审计(调查)单位673个,全年查出主要问题金额866.8亿元,其中违规问题金额718.2亿元,损失浪费问题金额148.6亿元.
--截至今年上半年,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)管理的养老金个人账户已达1,108万户,成为国内首家管理养老金个人账户超过千万户的银行业金融机构,同时该行受托管理的养老金基金已达485亿元,托管养老金基金2,070亿元.
--财政部财科所所长贾康称,面对中国租赁型保障房建设的巨大资金需求压力,并考虑到保障房运营中保持一定效率水平的要求,应充分重视发展公私合作伙伴关系概念下的新机制---房地产信托投资基金(REITs).
--中银香港发展规划部高级经济研究员张颖称,经济停滞令欧元风光不再,人民币国际地位获提升机遇.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李文科; 审校 林高丽
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。