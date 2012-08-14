《中国报摘》--金融时报8月14日

* 头版头条:

--评论员文章称,要坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线.2012年6月末,商业银行不良贷款余额4,528亿元人民币,比年初增加287亿元,出现了不良贷款余额增加的苗头,个别商业银行不良贷款率也开始上升.

* 其他:

--审计署发布2011年度审计署绩效报告显示,审计署审计(调查)单位673个,全年查出主要问题金额866.8亿元,其中违规问题金额718.2亿元,损失浪费问题金额148.6亿元.

--截至今年上半年,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)管理的养老金个人账户已达1,108万户,成为国内首家管理养老金个人账户超过千万户的银行业金融机构,同时该行受托管理的养老金基金已达485亿元,托管养老金基金2,070亿元.

--财政部财科所所长贾康称,面对中国租赁型保障房建设的巨大资金需求压力,并考虑到保障房运营中保持一定效率水平的要求,应充分重视发展公私合作伙伴关系概念下的新机制---房地产信托投资基金(REITs).

--中银香港发展规划部高级经济研究员张颖称,经济停滞令欧元风光不再,人民币国际地位获提升机遇.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科; 审校 林高丽

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