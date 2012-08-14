《中国报摘》--中国证券报8月14日

* 头版头条:

--中国A股市场再度经历"黑色星期一",从盘面看,中信证券(600030.SS)(6030.HK)等券商股集体逼近跌停板,金融及地产股成为下跌主力,分析人士认为,中报业绩预期不佳可能是上述板块下跌主因,造成股指重挫.

* 其他:

--近期沪深股市持续低迷,整体市场估值持续下行,二级市场估值压力传递到新股发行,从8月初至今,新股平均首发市盈率为26.00倍,创2009年恢复新股发行以来新低.

--国家发改委副主任、国务院房地产市场调控政策督查组第一小组组长穆虹表示,除行政手段外,经济手段同样可以实现调控楼市的目的.

--中信证券周一A股与H股均大幅下跌,对于A股市场出现的"海外投资巨亏"、"高管出事"等传闻,中信证券董秘郑京表示,没有任何重大信息需要披露,目前网上各种传言都不实.

--证监会最新公布的合格境外机构投资者(QFII)名单显示,已于7月12日和8月6日再新增四家QFII资格，QFII家数增至176家,这四家新增QFII包括中银集团人寿保险公司、霍尔资本有限公司、德克萨斯大学体系董事会和南山人寿保险股份有限公司.

--国家能源局局长刘铁男近日指出,中国油页岩资源丰富,未来将加快推进油页岩开发利用,以促进国内非常规石油开发,增加国内油气资源供给,同时将力争"十二五"期间实现页岩干馏油产业化的突破.

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)称,旗下太平洋人寿保险股份有限公司收到中国保监会批复,同意太保寿险发行10年期次级债,募集规模不超过75亿元人民币.

--苏宁电器(002024.SZ)称,拟发行不超过80亿元公司债,用于补充公司营运资金和调整公司债务结构,

--大唐发电(601991.SS)称,公司与华银电力(600744.SS)协商,双方拟合作开展广东雷州2×1000MW"上大压小"发电工程项目前期工作,项目动态投资86亿元.

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)拟以约20亿元收购宁夏发电集团35.3%的股权,成为其第一大股东,公司表示,借此收购机遇,公司将在宁夏着力发展煤电铝产业.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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