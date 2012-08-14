《中国报摘》--中国证券报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国A股市场再度经历"黑色星期一",从盘面看,中信证券(600030.SS)(6030.HK)等券商股集体逼近跌停板,金融及地产股成为下跌主力,分析人士认为,中报业绩预期不佳可能是上述板块下跌主因,造成股指重挫.
* 其他:
--近期沪深股市持续低迷,整体市场估值持续下行,二级市场估值压力传递到新股发行,从8月初至今,新股平均首发市盈率为26.00倍,创2009年恢复新股发行以来新低.
--国家发改委副主任、国务院房地产市场调控政策督查组第一小组组长穆虹表示,除行政手段外,经济手段同样可以实现调控楼市的目的.
--中信证券周一A股与H股均大幅下跌,对于A股市场出现的"海外投资巨亏"、"高管出事"等传闻,中信证券董秘郑京表示,没有任何重大信息需要披露,目前网上各种传言都不实.
--证监会最新公布的合格境外机构投资者(QFII)名单显示,已于7月12日和8月6日再新增四家QFII资格，QFII家数增至176家,这四家新增QFII包括中银集团人寿保险公司、霍尔资本有限公司、德克萨斯大学体系董事会和南山人寿保险股份有限公司.
--国家能源局局长刘铁男近日指出,中国油页岩资源丰富,未来将加快推进油页岩开发利用,以促进国内非常规石油开发,增加国内油气资源供给,同时将力争"十二五"期间实现页岩干馏油产业化的突破.
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)称,旗下太平洋人寿保险股份有限公司收到中国保监会批复,同意太保寿险发行10年期次级债,募集规模不超过75亿元人民币.
--苏宁电器(002024.SZ)称,拟发行不超过80亿元公司债,用于补充公司营运资金和调整公司债务结构,
--大唐发电(601991.SS)称,公司与华银电力(600744.SS)协商,双方拟合作开展广东雷州2×1000MW"上大压小"发电工程项目前期工作,项目动态投资86亿元.
--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)拟以约20亿元收购宁夏发电集团35.3%的股权,成为其第一大股东,公司表示,借此收购机遇,公司将在宁夏着力发展煤电铝产业.(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。