〔欧洲财政〕意大利公共债务触及近2万亿欧元的历史高位,赤字扩大

路透罗马8月13日电---意大利央行周一称,该国公共债务6月触及近2万亿(兆)欧元的历史高位,年度预算赤字也高于上年同期,主因意大利为救助其他欧元区成员国而贡献的资金份额.

意大利央行称,截至6月底的公共债务增加66亿欧元,至1.973万亿欧元,因财政部现金储备增加103亿欧元.

尽管蒙堤政府施行严格的财政撙节措施,意大利指标公债收益率(殖利率)还是维持在近6%的水平.

因该国深陷经济衰退,市场怀疑其是否有能力拉低公共债务.意大利公共债务规模相当于经济产出的123%左右,在欧元区排名第二,仅次于希腊.

意大利第二季国内生产总值(GDP)较上季下滑0.7%,较上年同期萎缩2.5%.

意大利央行报告显示,今年上半年的年度预算赤字为477亿欧元,较2011年同期扩大11亿欧元.这是公共财政方面又一个引人忧虑的迹象.

预算赤字扩大,是因为援助其他欧元区国家的支出部分,从2011年1-6月的61亿欧元增加到今年的166亿欧元.

意大利自身也面临向欧洲救助基金求援的压力,目前各界普遍认为求援是该国拉低借款成本的唯一途径,但政府迄今一直拒绝这么做.(完)