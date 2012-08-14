〔中国个股〕闽灿坤B否认"没招保壳"报导,称漳州市政府已介入

路透上海8月14日电---厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周二公告称,针对公司可能存在被终止上市的风险,漳州市政府专门成立维稳小组决定介入,并且公司否认了近期媒体有关"没招保壳"的报导.

公告称,由于公司控股子公司漳州灿坤系漳州市的重点企业.漳州市政府成立维稳小组,要求随时了解漳州灿坤受其母公司闽灿坤B可能存在被终止上市风险的影响程度及目前整体经营情况,希望能适时提供可能的支持和帮助.

公告显示,漳州灿坤于7月底向漳州市政府维稳小组提供1-6月份数据,包括营收1.56亿美元,亏损172万美元,国内市场营收为2,937万元人民币;7月份的预估数据,包括预估营收3,210万美元,净利润40万美元;目前订单余额1.1亿美元,国内市场营收为896万元.

公司已于7月13日披露了2012年半年报业绩预告,并将在8月28日披露半年报.

公司自8月2日起停牌筹划重大事项,谋求自救以避免成为退市新规后第一个终止上市案例.自7月9日至8月1日,闽灿坤B已连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元.[ID:nSB1702154]

闽灿坤B停牌前(8月1日)收报0.45元,过去一个月下跌59.09%.(完)

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