〔中国个股〕闽灿坤B否认"没招保壳"报导,称漳州市政府已介入

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月14日电---厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周二公告称,针对公司可能存在被终止上市的风险,漳州市政府专门成立维稳小组决定介入,并且公司否认了近期媒体有关"没招保壳"的报导.
公告称,由于公司控股子公司漳州灿坤系漳州市的重点企业.漳州市政府成立维稳小组,要求随时了解漳州灿坤受其母公司闽灿坤B可能存在被终止上市风险的影响程度及目前整体经营情况,希望能适时提供可能的支持和帮助.
公告显示,漳州灿坤于7月底向漳州市政府维稳小组提供1-6月份数据,包括营收1.56亿美元,亏损172万美元,国内市场营收为2,937万元人民币;7月份的预估数据,包括预估营收3,210万美元,净利润40万美元;目前订单余额1.1亿美元,国内市场营收为896万元.
公司已于7月13日披露了2012年半年报业绩预告,并将在8月28日披露半年报.
公司自8月2日起停牌筹划重大事项,谋求自救以避免成为退市新规后第一个终止上市案例.自7月9日至8月1日,闽灿坤B已连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元.[ID:nSB1702154]
闽灿坤B停牌前(8月1日)收报0.45元,过去一个月下跌59.09%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。