版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:25 BJT

〔日本股市〕小幅高开,投资者等候刺激因素

路透东京8月14日电---日股日经指数周二小幅高开,因投资者在日本迎来假期导致宏观面刺激因素缺乏之际,买入公布强劲业绩的公司股票.

日经指数.N225盘初升0.3%,至8,914.26点.东证股价指数.TOPX亦上涨0.3%,至749.30点.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐