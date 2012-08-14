〔离岸人民币〕中行、建行和国开行在点心存款证市场融资--IFR

路透8月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国银行(601988.SS)(3988.HK)澳门分行发行了6亿元人民币（9,500万美元）的一年期点心存款证，利率为3.05%。这项自行主导的交易将在8月20日结算。

作为参考，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)澳门分行2013年4月到期点心存款证的票息为2.6%，今日在二级市场报3.743%／2.957%。

同时，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行已完成3亿元人民币2013年8月16日到期的一年期零息存款证。发行价格未被披露。本案由澳洲国民银行牵头，将于8月16日结算。

或许，中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行进行的另一笔交易为澳洲国民银行牵头交易的定价带来一些指引。国开行香港也售出3亿元人民币一年期固息存款证，利率为2.8%。这项由汇丰安排的交易将在8月16日结算。(完)

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