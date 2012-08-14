〔香港新股〕梅兰国际将在香港以人民币和港币发行新股--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,随着第一支双币双股交易接近实现，港交所推进人民币IPO的努力终见成效。据报导，内地空调制冷剂制造商梅兰国际将在香港市场上市，以人民币和港币发行新股。
消息人士透露，该公司将于9月中之前赴港交所进行上市聆讯，募集资金1亿至1.5亿美元。
消息人士认为，以双币发行有助吸引投资者关注该交易，尤其是在目前市况艰难的条件下。
若市场环境许可，该公司将在通过聆讯后开始进行发行推介。交银国际和建银国际负责安排是次交易。(完)
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--整理 黄凯; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。