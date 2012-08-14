〔香港新股〕梅兰国际将在香港以人民币和港币发行新股--IFR

路透8月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,随着第一支双币双股交易接近实现，港交所推进人民币IPO的努力终见成效。据报导，内地空调制冷剂制造商梅兰国际将在香港市场上市，以人民币和港币发行新股。

消息人士透露，该公司将于9月中之前赴港交所进行上市聆讯，募集资金1亿至1.5亿美元。

消息人士认为，以双币发行有助吸引投资者关注该交易，尤其是在目前市况艰难的条件下。

若市场环境许可，该公司将在通过聆讯后开始进行发行推介。交银国际和建银国际负责安排是次交易。(完)

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