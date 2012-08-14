〔金砖国家〕8月13日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.68%,报972.59点.
中国股市:沪综指周一收挫1.5%,地产股在政策调控加码恐慌下卖压大增,引领大盘整体下挫.同时,宏观经济和基本面持续遇冷,政策放松预期又频落空,令券商等行业个股也备受打击.沪综指.SSEC收报2,136.078点,跌32.736点或1.51%.此前单日最大跌幅为7月16日的1.47%.今日上海A股成交额放大至630亿元人民币,上日为608亿元[.SSCN]
香港股市:收盘下跌0.3%,为连续第二个交易日收低,中国网络股腾讯逢获利了结卖压而大跌.本周将进入财报高峰,投资者将上周涨势先行落袋为安.恒生指数.HSI收低0.3%至20,081.4点.恒生国企指数.HSCE下跌0.9%至9,814.6.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘微跌,主要成交则依旧维持在6.35元-6.36元区间.另外,随着8月以来人民币中间价的不断下行,尤其今日创出逾八个月低点后,央行指导价与盘中成交差距较前期已明显缩窄.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,135点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4751元.[CNY/CN][ID:nSB1723092]
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印度股市:终止三日微跌,收升至3月中旬以来最高收位,因印度国家银行(SBI)等最近受到打压的银行类股反弹,ONGC在公布季度获利飙升之后亦上涨,提振大盘.不过,在周二的通胀数据公布之前,市场气氛仍然谨慎.指标BSE指数.BSESN收涨0.43%,至17,633.45点,触及3月15日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL4E8JD303]
印度汇市:周一收跌,因石油进口商持续的美元买需施压,而且交易商在周二的通胀数据公布之前保持谨慎.市场担忧经济可能面临一段增长放缓但通胀压力增长的时期.印度卢比兑美元INR=D2收报55.34/35,周五收报55.28/29;盘中曾跌至55.4750的低点.[INR/][ID:nL4E8JD39B]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,436.150点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.62%至774.05点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.09%至31.8550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.37%,报39.3300.
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巴西股市:收跌,因日本第二季国内生产总值(GDP)增幅仅为预估的一半,加剧了全球经济担忧,而分析师对巴西的增长前景也变得悲观.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP由三个月高点回落,收低0.27%,至59,122.74点.[ID:nL2E8JD76R]
巴西汇市:拉美货币周一收低,因日本公布的经济增长数据令人失望,引发对全球经济复苏的担忧.根据路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB,拉美主要的出口产品--大宗商品价格下滑0.93%,打击巴西雷亚尔收低.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.33%,至2.0214.[ID:nL2E8JDD76]
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南非股市:南非约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.15%,至31,283.14点.[.J][ID:nL6E8JD3O1]
南非汇市:南非兰特兑美元周一在交投清淡中收低,当地时间午后一度下跌多达1.1%至盘中低点8.16.分析师认为这可能是一次技术修正,因兰特在上周稍晚接近关键阻力位.[ID:nL6E8JDATK]2130GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌0.54%,报8.10.[ZAR/][ID:nL6E8JD3O1](完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。