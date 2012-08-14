〔金砖国家〕8月13日股汇市收盘纵览

路透8月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.68%,报972.59点.

中国股市:沪综指周一收挫1.5%,地产股在政策调控加码恐慌下卖压大增,引领大盘整体下挫.同时,宏观经济和基本面持续遇冷,政策放松预期又频落空,令券商等行业个股也备受打击.沪综指.SSEC收报2,136.078点,跌32.736点或1.51%.此前单日最大跌幅为7月16日的1.47%.今日上海A股成交额放大至630亿元人民币,上日为608亿元[.SSCN]

香港股市:收盘下跌0.3%,为连续第二个交易日收低,中国网络股腾讯逢获利了结卖压而大跌.本周将进入财报高峰,投资者将上周涨势先行落袋为安.恒生指数.HSI收低0.3%至20,081.4点.恒生国企指数.HSCE下跌0.9%至9,814.6.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘微跌,主要成交则依旧维持在6.35元-6.36元区间.另外,随着8月以来人民币中间价的不断下行,尤其今日创出逾八个月低点后,央行指导价与盘中成交差距较前期已明显缩窄.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,135点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4751元.[CNY/CN][ID:nSB1723092]

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印度股市:终止三日微跌,收升至3月中旬以来最高收位,因印度国家银行(SBI)等最近受到打压的银行类股反弹,ONGC在公布季度获利飙升之后亦上涨,提振大盘.不过,在周二的通胀数据公布之前,市场气氛仍然谨慎.指标BSE指数.BSESN收涨0.43%,至17,633.45点,触及3月15日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL4E8JD303]

印度汇市:周一收跌,因石油进口商持续的美元买需施压,而且交易商在周二的通胀数据公布之前保持谨慎.市场担忧经济可能面临一段增长放缓但通胀压力增长的时期.印度卢比兑美元INR=D2收报55.34/35,周五收报55.28/29;盘中曾跌至55.4750的低点.[INR/][ID:nL4E8JD39B]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,436.150点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.62%至774.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.09%至31.8550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.37%,报39.3300.

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巴西股市:收跌,因日本第二季国内生产总值(GDP)增幅仅为预估的一半,加剧了全球经济担忧,而分析师对巴西的增长前景也变得悲观.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP由三个月高点回落,收低0.27%,至59,122.74点.[ID:nL2E8JD76R]

巴西汇市:拉美货币周一收低,因日本公布的经济增长数据令人失望,引发对全球经济复苏的担忧.根据路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB,拉美主要的出口产品--大宗商品价格下滑0.93%,打击巴西雷亚尔收低.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.33%,至2.0214.[ID:nL2E8JDD76]

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南非股市:南非约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.15%,至31,283.14点.[.J][ID:nL6E8JD3O1]

南非汇市:南非兰特兑美元周一在交投清淡中收低,当地时间午后一度下跌多达1.1%至盘中低点8.16.分析师认为这可能是一次技术修正,因兰特在上周稍晚接近关键阻力位.[ID:nL6E8JDATK]2130GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌0.54%,报8.10.[ZAR/][ID:nL6E8JD3O1](完)