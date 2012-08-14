伦敦奥运会或预示“大兴场馆”之势终结

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月13日电(记者 Brenda Goh)---全球金融危机使修建华而不实建筑的风险更为突出，未来举办奥运会的东道主城市或将效仿伦敦奥运会使用临时场馆的做法。

2016年奥运会举办城市里约热内卢以及获得2022年世界杯主办权的卡塔尔，都将从伦敦奥运会中吸取经验。伦敦奥运会可以说是历史上借用临时场馆最多的一届奥运会。

建筑公司Populous的主管Christopher Lee表示：“伦敦成为了一个原型，我们正与很多奥运会和世界杯申办城市或举办城市合作，准备采取类似方式。” 该公司是伦敦奥运会场馆的设计者。

这些城市包括里约热内卢、将举办2014年冬奥会的俄罗斯索契(Sochi)以及2014年青奥会的主办城市南京。

北京、雅典以及悉尼奥运会建设了大量永久性场馆，但Populous的数据显示，伦敦奥运会34个场馆中74.51万个座位将有25.7万个会在闭幕后被拆卸，相当于之前三届奥运会全部拆卸座位数量的总和。

在34个场馆中，只有八个是新建的永久性场馆，且将缩减规模，包括拥有8万个座位的奥运主场馆座位将减少至2.5万个。

包括篮球馆在内的7个场馆是临时搭建，其余则利用的是现有场馆。

伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)上周四对记者表示：“伦敦和其他主办城市的不同之处在于，我们对奥运会遗留物做了精心规划。不同于奥运会其他主办城市，我们已对八个场馆中六个的未来做好了规划。”（完）