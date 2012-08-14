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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:30 BJT

〔中国个股〕中国太保称旗下寿险已获批发行至多75亿元次级债,期限10年

路透北京8月14日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)周二公告称,中国保监会已批复其旗下太保寿险发行不超过75亿元人民币次级债,期限为10年期.

公告并指出,保监会批复要求太保寿险在收到该批复之日起六个月内完成发行工作.

中国太保周一收报20.45元,过去一个月累计下跌11.04%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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