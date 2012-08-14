〔中国个股〕中国太保称旗下寿险已获批发行至多75亿元次级债,期限10年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)周二公告称,中国保监会已批复其旗下太保寿险发行不超过75亿元人民币次级债,期限为10年期.
公告并指出,保监会批复要求太保寿险在收到该批复之日起六个月内完成发行工作.
中国太保周一收报20.45元,过去一个月累计下跌11.04%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。