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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:35 BJT

〔韩国股市〕盘初小升,GS Holdings等炼油股领涨

路透首尔8月14日电---韩国股市周二盘初小幅上涨,因投资者买入波动迟滞和价值低估的股票,他们还等候更多政策信号以确定市场基调.

韩国第二大炼油商的母公司GS Holdings(078930.KS)扬升2.9%,该国第三大炼油商S-Oil(010950.KS)上涨2.4%.

0016GMT时,综合股价指数.KS11涨0.84%,至1,948.72点.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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