〔中国货币市场〕隔夜回购利率上行,需求集中且供求双方存在明显错配

路透上海8月14日电---中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘上行,其余品种波动不大.这也突出反映了整体资金状况并不宽松背景下,机构对隔夜品种的需求较为集中,与其借七天期,不如滚动借隔夜划算.

对于隔夜资金筹借难的问题,上海一银行交易员认为,相比七天期品种,隔夜资金偏低的利率吸引了更多筹资者.而从融出方角度,央行维持3.35%的七天期逆回购利率定位,又令其有较浓的惜售情绪.供求双方间存在明显的错配.

"对于拿逆回购的人来说,成本在3.35%.如果钱多出来的话,他也并不希望3.35的价格进来,然后2点几的价格出去."他表示.

明日是准备金例行清缴日,上述交易员指出,月中清缴中退缴的可能性偏大.与季末、年末相比,7、8月份存款"搬家"现象并不明显.因此准备金清缴规模有限,对市场的影响也不会太突出.

东北一银行交易员感叹,"现在隔夜难啊,每天为这点隔夜操心.我今天倒是借好了,昨天就打过招呼,不打招呼都不行."

中国人民银行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率继续持平于3.35%.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6866 2.4466 24.00 2,685.97

七天CN7DRP=CFXS 3.3440 3.3421 0.19 459.79

14天CN14DRP=CFXS 3.2833 3.2594 2.39 80.07

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6848 2.4527 23.21 715.15

七天CHICNY7D=CFXS 3.3443 3.4318 -8.75 92.00

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