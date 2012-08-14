《全球主要国家债券发行预告》--8月14日-8月21日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月14日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-----------------------------------------------------------------------
8/14 1530 美国 四周期国库券
8/14 加拿大 95亿加元 2012年11月22日到期的98天期国库券
35亿加元 2013年1月31日到期的168天期国库券
35亿加元 2013年8月1日到期的350天期国库券
8/15 加拿大 34亿加元 2017年9月1日到期的五年期债券
8/15 0120 日本 一年期贴现国库券
8/16 西班牙 取消发债
8/16 英国 15亿英镑 票息4.5%,2034年到期公债
8/16 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/17 英国 国库券
8/20 1530 美国 13周和26周期国库券
8/21 西班牙 12个月和18个月期国库券
8/21 英国 票息0.125%,2029年到期的通胀保值公债
8/21 0130 日本 五年期公债
8/21 1530 美国 四周期和52周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。