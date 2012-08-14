《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

**上海证券报**

--上海证券交易所与浙江省政府签署战略合作框架协议,将共同推进浙江省区域性股权交易市场规范发展;上交所并将积极参与温州金融综合改革试验区的建设,有针对性地进行金融产品设计和创新等.

--在经济下行压力之下,各地稳增长政策相继亮相,浙江省政府办公厅近日发布《关于建立重大产业项目用地保障机制的意见》,要求各县(市、区)推进低效利用土地二次开发和批而未供土地消化,支持省重大产业项目建设.

**人民日报**

--中国共产党的十八大代表选举工作已经顺利完成.今年4月至7月,全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议选举产生了2,270名出席党的十八大代表.

--卫生部新闻发言人邓海华指出,《预包装食品营养标签通则》将于2013年1月1日正式施行,标志着中国国全面推行食品营养标签管理制度.

**21世纪经济报 道**

--25家股权和创业投资协会联名上书全国人大常委会,反对将股权投资基金(PE)纳入《证券投资基金法》监管.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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