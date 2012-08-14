《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--上海证券交易所与浙江省政府签署战略合作框架协议,将共同推进浙江省区域性股权交易市场规范发展;上交所并将积极参与温州金融综合改革试验区的建设,有针对性地进行金融产品设计和创新等.
--在经济下行压力之下,各地稳增长政策相继亮相,浙江省政府办公厅近日发布《关于建立重大产业项目用地保障机制的意见》,要求各县(市、区)推进低效利用土地二次开发和批而未供土地消化,支持省重大产业项目建设.
**人民日报**
--中国共产党的十八大代表选举工作已经顺利完成.今年4月至7月,全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议选举产生了2,270名出席党的十八大代表.
--卫生部新闻发言人邓海华指出,《预包装食品营养标签通则》将于2013年1月1日正式施行,标志着中国国全面推行食品营养标签管理制度.
**21世纪经济报 道**
--25家股权和创业投资协会联名上书全国人大常委会,反对将股权投资基金(PE)纳入《证券投资基金法》监管.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/李文科; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。