《新兴市场重要经济事件预告》--8月14日-8月21日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月14日(二)
暂无重要经济事件.
8月15日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730).
8月16日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200).
8月17日(五)
暂无重要经济事件.
8月18日(六)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在第七届国际公共政策和管理年会上发表演讲(0900).
8月19日(日)
新德里--在印度外汇协会(Forex Association of India)举办的"印度的成长:全球危机后的卢比影响力"会议上,印度央行副总裁Subir Gokarn发表演讲(0400).
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。