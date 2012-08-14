〔中国新债〕苏宁电器拟发行不超过80亿元人民币公司债

路透北京8月14日电---中国最大家电零售连锁企业之一的苏宁电器(002024.SZ)周二称,其拟发行面值总额不超过80亿元人民币的不超过10年期公司债券,议案已获得董事会通过,尚需提交股东大会审议通过,并报中国证监会核准后实施.

该公司的公告并称,本次发行的公司债,以一期或分期形式发行,可为单一期限或多种期限混合品种,具体形式有待进一步确定;采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次、到期一次还本;募集资金将用于补充公司营运资金和调整公司债务结构.

本次公开发行公司债的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止.

苏宁电器周一收报6.33元,过去一个月累计大跌21.75%.

苏宁电器计划今年将新开至少400家店,与去年相近;同时重点发展其网上购物业务--苏宁易购,并为苏宁易购设定了300亿元的销售目标,较去年实现的约59亿元销售额猛增四倍.[ID:nSB1417866]

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)

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