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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:04 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元假期前几乎持平,韩债下跌

路透首尔8月14日电---韩元兑美元KRW=周二在本地市场盘初几乎持平,在公共假期之前步入窄幅区间.当地股市上涨被重燃的全球经济成长忧虑抵消.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,130.3,周一此间市场收报1,131.1.

韩国综合股价指数.KS11上升0.4%,报1,939.84点.

9月三年期公债期货KTBc1下跌0.08点,报106.01.

韩国市场将于周三适逢光复节假期而休市.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,130.3 1,131.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4158/283 14.4356/508

韩国公债期货KTBc1* 106.01 106.09

韩国综合股价指数.KS11 1,939.84 1,932.44

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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