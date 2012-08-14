〔韩国汇市〕韩元兑美元假期前几乎持平,韩债下跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔8月14日电---韩元兑美元KRW=周二在本地市场盘初几乎持平,在公共假期之前步入窄幅区间.当地股市上涨被重燃的全球经济成长忧虑抵消.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,130.3,周一此间市场收报1,131.1.
韩国综合股价指数.KS11上升0.4%,报1,939.84点.
9月三年期公债期货KTBc1下跌0.08点,报106.01.
韩国市场将于周三适逢光复节假期而休市.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,130.3 1,131.1
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4158/283 14.4356/508
韩国公债期货KTBc1* 106.01 106.09
韩国综合股价指数.KS11 1,939.84 1,932.44
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。