〔国际油市〕NYMEX原油持稳,静候法国和德国GDP数据出炉

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---美国原油期货在周二亚洲交易时段早盘几无变动,因投资者等候欧洲两大经济体--法国和德国的国内生产总值(GDP)数据出炉,以评估欧洲的能源需求前景.
截止0023GMT,美国原油期货CLc1小涨0.05美元,至每桶92.78美元,上日结算价下滑0.14美元.布兰特原油LCOc1跌0.01美元,上日收高0.65美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。