版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:56 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油持稳,静候法国和德国GDP数据出炉

路透新加坡8月14日电---美国原油期货在周二亚洲交易时段早盘几无变动,因投资者等候欧洲两大经济体--法国和德国的国内生产总值(GDP)数据出炉,以评估欧洲的能源需求前景.

截止0023GMT,美国原油期货CLc1小涨0.05美元,至每桶92.78美元,上日结算价下滑0.14美元.布兰特原油LCOc1跌0.01美元,上日收高0.65美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐