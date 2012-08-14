〔欧洲金融〕欧洲央行上周未买任何债券,新购债计划酝酿中

路透法兰克福8月13日电---欧洲央行(ECB)上周未买入债券,因其在实施计划推出一个更为透明的新方案来购买主权债.该方案将与欧洲援助基金干预和政治行动绑定.

因应欧债危机再度升温,欧洲央行总裁德拉吉8月2日表示可能买入更多公债,但前提是受困国须首先向欧洲救助基金求援,并同意接受严格条件.

自德拉吉一周前表示欧央行"将采取一切行动"拯救欧元以来,一直未立即出台措施,部分投资者深感失望.

有迹象显示,欧央行之所以迟迟按兵不动,是因为管理委员会内部无法取得共识.

"我们都认可必须为干预设定特殊条件.但至于这些条件是什么,欧洲央行委员们意见不一,"报纸De Tijd援引比利时央行总裁柯恩的话称.

德拉吉表示新方案会与旧方案不同,比如将专注于短债

尽管欧债危机不断升级,但欧洲央行今年现有的债券购买计划几乎分文未动,22周以来未买入任何债券.该央行对购债行动的相关风险愈发警惕,对效果也越来越怀疑.

上周没有之前购入的债券到期,也未新购债券,欧洲央行自2010年5月启动证券市场计划(SMP)以来支出的金额维持在2,115亿欧元.

随着新计划启动,这一规模可能改变.联合欧洲救助基金的力量以后,欧央行打算一方面补充基金火力,一方面维持政府改革的压力.

与往常一样,欧洲央行周二将从银行业吸收同等规模的资金作为每周存款,以平衡购债流动性,并抵消可能产生的通胀压力.(完)