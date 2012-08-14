《全球重要经济事件一览表》--8月14日-8月21日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月14日(二)
赫尔辛基--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)会晤芬兰经济部长Jyri Hakamies,磋商经济局势和能源问题.会后在1415GMT举行记者会.
8月15日(三)
伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录.
里斯本--葡萄牙央行发表官方公报.
8月16日(四)
北达科他州迈诺特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(0545).
8月17日(五)
北达科他州威利斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
悉尼--澳洲央行发表8月7日货币政策会议纪录.
苏黎世--瑞士央行发布2012年8月统计月报和银行业统计月报(0700).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威外交代表发表演讲(1300).
安大略省金斯顿--加拿大央行副总裁Agathe Cote在加拿大商业经济协会(Canadian Association for Business Economics)发表演讲(1645).
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在拉丁美洲商会和世界事务委员会(World Affairs Council)发表演讲,题为"美国经济前景及对拉丁美洲的影响".
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。