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货币新闻 | 2012年 8月 14日 星期二 09:29 BJT

〔日本金融〕央行公债持有量超过自设上线,达80.97万亿日圆

路透东京8月14日电---日本央行包括根据资产购买计划买入资产在内的公债持有量超过了自设上线,显示超宽松货币政策正将其推向为公共债务提供资金的边缘.

日本央行周二公布数据显示,截至8月10日,央行所持公债余额为80.97万亿(兆)日圆(1.03万亿美元),超过流通中货币规模80.79万亿日圆.

由于利率降至近零水准,日本央行于2010年10月设立资金池,用于购买公债和民间债券等,旨在拉低借款成本和支撑脆弱经济.

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