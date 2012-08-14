〔日本金融〕央行公债持有量超过自设上线,达80.97万亿日圆

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京8月14日电---日本央行包括根据资产购买计划买入资产在内的公债持有量超过了自设上线,显示超宽松货币政策正将其推向为公共债务提供资金的边缘.
日本央行周二公布数据显示,截至8月10日,央行所持公债余额为80.97万亿(兆)日圆(1.03万亿美元),超过流通中货币规模80.79万亿日圆.
由于利率降至近零水准,日本央行于2010年10月设立资金池,用于购买公债和民间债券等,旨在拉低借款成本和支撑脆弱经济.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。