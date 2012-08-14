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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:10 BJT

〔全球金市〕金价小涨,市场静候欧美数据

路透新加坡8月14日电---金价周二小涨,止住上日的跌势,投资者正拭目以待来自欧美的数据是否表明全球经济进一步疲弱并促使各央行采取刺激措施.

0031GMT,现货金XAU=小涨0.2%至每盎司1,611.96美元,上日曾跌0.6%.

美国12月期金GCcv1涨0.1%至1,614.70美元.

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