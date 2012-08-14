〔全球金市〕金价小涨,市场静候欧美数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---金价周二小涨,止住上日的跌势,投资者正拭目以待来自欧美的数据是否表明全球经济进一步疲弱并促使各央行采取刺激措施.
0031GMT,现货金XAU=小涨0.2%至每盎司1,611.96美元,上日曾跌0.6%.
美国12月期金GCcv1涨0.1%至1,614.70美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。