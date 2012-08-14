〔芝加哥期市〕CBOT大豆合约小涨,止住上日跌势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼8月14日电---新作大豆合约周二上涨,在上日大跌后略有反弹,当时因有利于作物的天气预报以及多头结算令大豆期价下滑.
据气象部门称,下周美国中西部地区将迎来少量阵雨,气温较为凉爽,有助于后期播种的大豆.
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约SX2涨0.19%至每蒲式耳16.03-1/4美元,周一收跌2.62%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。