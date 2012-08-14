版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:19 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆合约小涨,止住上日跌势

路透悉尼8月14日电---新作大豆合约周二上涨,在上日大跌后略有反弹,当时因有利于作物的天气预报以及多头结算令大豆期价下滑.

据气象部门称,下周美国中西部地区将迎来少量阵雨,气温较为凉爽,有助于后期播种的大豆.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆合约SX2涨0.19%至每蒲式耳16.03-1/4美元,周一收跌2.62%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐