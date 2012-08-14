埃及总统闪电解除军方高层职务

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路透开罗8月13日电(记者 Edmund Blair)---埃及总统穆尔西闪电解除该国国防部长和总参谋长职务，并取消军方颁布的宪法补充声明，公布了新宪法声明并立即生效。

穆尔西周日出人意料地宣布解除国防部长坦塔维职务。现年76岁的坦塔维在穆巴拉克倒台后掌管该国事务，在穆尔西当选总统后，坦塔维仍担任最高军事委员会主席。

该国武装部队并无挑战穆尔西最新举措的迹象，但一名高级法官周一质疑穆尔西是否有权这么做。

级别较低的将领和其他军官可能支持将军权移交新一代。一名分析人士表示，在与武装部队的里应外合下，穆尔西完成了这次“文官复辟”。

该国国有媒体援引一军方消息人士的话，驳斥了军队将领对该决定有“负面反应”的说法。

外界之前就预计穆尔西及其领导的穆斯林兄弟会寻求削弱军队的影响力。埃及军方与美国关系密切，每年获得美国约13亿美元的军事援助，许多人认为穆尔西需要多年的外交努力，才能达到前述目的，又不致引发军方强烈反弹。

但穆尔西在就职刚刚六周后，便对军队高层进行大换血，重塑埃及政治格局。（完）