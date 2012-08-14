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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:22 BJT

〔台湾股市〕开高,苹果供应商表现抢眼

路透台北8月14日电---台湾股市周二开盘升0.14%,追随该地区股市的涨势.苹果(AAPL.O)供应商成为关注的焦点,因媒体报导称苹果将在下个月推出iPhone 5.

加权股价指数.TWII开高10.73点,至7,447.03,并迅速上涨0.7%.

苹果供应商玉晶光(3406.TW)和大立光(3008.TW)分别上涨4.6%和2%,当地媒体称iPhone 5将在9月上市.

金融保险类指数.TFNI上涨0.4%.

台币TWD=TP涨0.031报29.974.(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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