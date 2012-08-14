〔台湾股市〕开高,苹果供应商表现抢眼

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北8月14日电---台湾股市周二开盘升0.14%,追随该地区股市的涨势.苹果(AAPL.O)供应商成为关注的焦点,因媒体报导称苹果将在下个月推出iPhone 5.
加权股价指数.TWII开高10.73点,至7,447.03,并迅速上涨0.7%.
苹果供应商玉晶光(3406.TW)和大立光(3008.TW)分别上涨4.6%和2%,当地媒体称iPhone 5将在9月上市.
金融保险类指数.TFNI上涨0.4%.
台币TWD=TP涨0.031报29.974.(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。