《中国债券市场每日交易备忘》--8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期续发固息债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.02% 国开行至多60亿元三年期续发固息债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.46% 国开行至多60亿元五年期续发固息债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.84% 国开行至多60亿元七年期续发固息债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.01% 国开行至多70亿元10年期续发固息债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.11% 上海电气集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行及民生银行主承 安徽水利(600502.SS)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 宁夏建材(600449.SS)9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 国家电网100亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行及交通银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中石油集团200亿元四年期中票1282285,票面利率4.26% 中国电子信息产业集团20亿元五年期中票1282286,票面利率4.48% 中天科技(600522.SS)6亿元一年期短融041260045,票面利率5.20% 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融041267002,票面利率5.35% ============================================================================== 三、缴款: 无 ============================================================================== 四、还本付息: 山西晋城无烟煤矿业集团12亿元五年期固息债088023付息,票面利率6.30% 山西晋城无烟煤矿业集团8亿元七年期固息债088024付息,票面利率6.70% 天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息,票面利率4.50% 天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息,票面利率5.20% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --金融时报发表评论员文章称,要坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线.2012年6月 末,商业银行不良贷款余额4,528亿元人民币,比年初增加287亿元,出现了不良贷款余额增加 的苗头,个别商业银行不良贷款率也开始上升. --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴/康熙泽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。