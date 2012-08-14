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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期续发固息债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.02%
  国开行至多60亿元三年期续发固息债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.46%
  国开行至多60亿元五年期续发固息债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.84%
  国开行至多60亿元七年期续发固息债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.01%
  国开行至多70亿元10年期续发固息债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.11% 
  上海电气集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行及民生银行主承
  安徽水利(600502.SS)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承
  宁夏建材(600449.SS)9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
  国家电网100亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行及交通银行主承
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  二、新债上市:

  中石油集团200亿元四年期中票1282285,票面利率4.26% 
  中国电子信息产业集团20亿元五年期中票1282286,票面利率4.48% 
  中天科技(600522.SS)6亿元一年期短融041260045,票面利率5.20% 
  辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融041267002,票面利率5.35%
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  三、缴款: 

  无
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  四、还本付息:

  山西晋城无烟煤矿业集团12亿元五年期固息债088023付息,票面利率6.30%
  山西晋城无烟煤矿业集团8亿元七年期固息债088024付息,票面利率6.70%
  天津港集团28.5亿元五年期固息债0980125付息,票面利率4.50%
  天津港集团21.5亿元七年期固息债0980126付息,票面利率5.20%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --金融时报发表评论员文章称,要坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线.2012年6月
末,商业银行不良贷款余额4,528亿元人民币,比年初增加287亿元,出现了不良贷款余额增加
的苗头,个别商业银行不良贷款率也开始上升. 


  --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 冉莹; 审校 丁淑琴/康熙泽

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