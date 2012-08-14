〔新债招标〕中国国开行一年固息增发债收益率稍低于预期--业内人士

路透上海8月14日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年固息债中标收益率为2.9978%,稍低于此前3.02%的市场预测均值;而同时发行的三年和五年期品种收益率分别为3.4990%和3.8378%.

市场对三年和五年固息增发债的收益率预测均值分别为3.46%和3.84%.另外,一年、三年、五年品种的投标倍数分别为2.41、1.43和1.85倍.

稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.01%和4.11%.

上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第三次增发债.具体条款如下:

第28-32期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,

10年不超70亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标时间 8月14日9:30-10:30(一/三/五年期)

8月14日9:30-11:10(七/10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)

七年期多种价格(美国式)

缴款日 8月20日

起息日 7月9日

分销期 8月15日-20日

上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)