〔新债招标〕中国国开行一年固息增发债收益率稍低于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海8月14日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年固息债中标收益率为2.9978%,稍低于此前3.02%的市场预测均值;而同时发行的三年和五年期品种收益率分别为3.4990%和3.8378%.
市场对三年和五年固息增发债的收益率预测均值分别为3.46%和3.84%.另外,一年、三年、五年品种的投标倍数分别为2.41、1.43和1.85倍.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.01%和4.11%.
上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第三次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一年不超50亿元,三/五/七年不超60亿元,
10年不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 8月14日9:30-10:30(一/三/五年期)
8月14日9:30-11:10(七/10年期)
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式)
七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月20日
起息日 7月9日
分销期 8月15日-20日
上市日 一年期为8月22日;三至10年期为8月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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