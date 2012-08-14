〔美国经济〕乾旱致食品价格上涨,但对通胀影响温和---堪萨斯联储

路透华盛顿8月13日电---美国堪萨斯联邦储备银行在报告中称,由于遭遇半个世纪以来的最严重乾旱,明年美国民众将面临超市食品价格上涨的情况,但对整体通胀的影响会比较温和.

堪萨斯联储称,乾旱可能为明年食品价格带来4%的额外涨幅,与1988年的情况相似.因为乾旱天气,美国玉米和大豆产量减少,谷物期货价格大涨.

美国农业部上周五表示,今年玉米收成将低于110亿蒲式耳,为六年来首次,每英亩产量为17年低位.

大豆产量则预计降至五年最低,每英亩产量为近10年低位.

乾旱天气还将影响肉类和奶制品价格,因为有超过70%的牛群位于牧场状况为差或很差的州.

堪萨斯联储还称,高温天气降低了牛奶产量,饲料成本上涨亦令肉猪和家禽饲养商不堪重负.

初期影响是肉价下跌,因为农户会比往年更早地将家畜卖出去,以降低饲料成本高企带来的损失.但长期来说,待屠宰的家畜短缺将推高肉价.

不过,鉴于食品价格占CPI的比重为14%,因此那对通胀的影响可能比较温和.

"因此,零售食品价格上涨4%将把整体通胀率推高0.6%.食品价格上涨与核心CPI没有什么关系,"堪萨斯联储称.(完)