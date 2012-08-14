〔中国新债〕进出口行周五将招标发行150亿元固息金融债,期限七年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海8月14日电---中国进出口银行周二公告称,将于周五(17日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限七年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第12期金融债.具体条款如下:
第12期
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招标总量 150亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标时间 8月17日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 8月21日
发行期 8月17日-8月21日
上市日 8月27日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。