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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 10:10 BJT

〔中国新债〕进出口行周五将招标发行150亿元固息金融债,期限七年

路透上海8月14日电---中国进出口银行周二公告称,将于周五(17日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限七年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第12期金融债.具体条款如下:

第12期

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招标总量 150亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标时间 8月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 8月21日

发行期 8月17日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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