印度瑜伽大师参加反腐抗议时被捕

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Satarupa Bhattacharjya
路透新德里8月13日电---印度知名瑜伽大师兰德福(Baba Ramdev)周一在国会附近参加反腐抗议时被捕。
兰德福在抗议时呼吁政治变革，之后被警方带到一辆停着的巴士上。
"将国大党赶下台，拯救国家，"他在下午举行的散步"抗议"开始时说。数千名支持者参加了抗议，反对派领导人纷纷涌到他的身旁。
一名国会发言人将这次集会称为政治花招。
去年，兰德福因腐败指控在夜间突袭中被捕，此事激起支持者的愤怒，他们称此举含有政治动机。
据总理办公室一位官员称，在周一的集会上，兰德福尽量避免对抗，还对警方说他希望被法庭和平逮捕。
德里警方发言人告诉路透："我们为兰德福的抗议部署了充足的安保措施，一切应当都在控制中。"但他拒绝对兰德福参加抗议是否寻求警方批准置评。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。