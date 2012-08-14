《中国新债》中国石油公司债发行计划出炉,首期拟发200亿元债券--消息

* 中国石油首期拟发行200亿元公司债

* 五年期和10年期各发行100亿

* 牵头主承销商为中信证券

路透北京8月14日电---中国最大油气生产商--中国石油(601857.SS)(0857.HK)甫公布获准发行400亿元人民币公司债,便马不停蹄的着手推进首期发行事宜.三位消息人士周二向路透表示,中石油第一期拟发行200亿元债券,其中五年和10年两个期限各半.

消息人士称,该期债券主承销商包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司和银河证券.副主承销商包括国泰君安、平安证券和瑞银证券等.

其中一位消息人士并透露,该期债券最终发行时间还未确定."刚推迟了."他说.

另一位消息人士称,该期公司债由中石油集团担保.五年期和10年期两个品种间可回拨,单一品种最大拨出规模不超过初始发行规模的50%.

中石油(PTR.N)周一发布公告称,其拟发行面值总额不超过400亿元人民币的公司债券,已获得中国证监会的核准.[ID:nSB1721736]

中国石油A股午后报9.00元,小涨0.22%,过去一个月累计微涨0.34%.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发改委主管,公司债则归中国证监会审核.(完)