《中国新债》中国石油公司债发行计划出炉,首期拟发200亿元债券--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 中国石油首期拟发行200亿元公司债
* 五年期和10年期各发行100亿
* 牵头主承销商为中信证券
路透北京8月14日电---中国最大油气生产商--中国石油(601857.SS)(0857.HK)甫公布获准发行400亿元人民币公司债,便马不停蹄的着手推进首期发行事宜.三位消息人士周二向路透表示,中石油第一期拟发行200亿元债券,其中五年和10年两个期限各半.
消息人士称,该期债券主承销商包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司和银河证券.副主承销商包括国泰君安、平安证券和瑞银证券等.
其中一位消息人士并透露,该期债券最终发行时间还未确定."刚推迟了."他说.
另一位消息人士称,该期公司债由中石油集团担保.五年期和10年期两个品种间可回拨,单一品种最大拨出规模不超过初始发行规模的50%.
中石油(PTR.N)周一发布公告称,其拟发行面值总额不超过400亿元人民币的公司债券,已获得中国证监会的核准.[ID:nSB1721736]
中国石油A股午后报9.00元,小涨0.22%,过去一个月累计微涨0.34%.
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发改委主管,公司债则归中国证监会审核.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。