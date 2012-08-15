《综述》扩内需中国城镇化提速,应借力市场打破行政主导模式

* 扩内需加快推进城镇化,以遏制经济下行

* 打破行政主导模式,让人口自由迁徙

* 借市场力量"打"出来的分工,才能成功

* 中小城市要定位明确,实现互补

作者 乔艳红

路透北京8月15日电---为遏制经济下行,中国加速推进城镇化以达扩内需目的,各个都市圈亦如雨后春笋般地涌现.只不过,喊了多年的"城镇化",目前还只是行政建制的"土地城镇化",如何扭转"人口城镇化"远远滞后的现状才是未来发展关键.

究竟怎样才能真正实现人口与资源的合理配置?日前在河北举行的2012中国城市发展论坛上,与会官员与专家们一致认为,打破行政主导模式,并让人口自由迁徙,这样借助市场力量"打"出来的分工才会成功.

"中国无论都市圈还是城市群,最大一个特点就是竞争关系,而不是互补关系,行政力量大于市场力量,"国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁称.

他指出,中国的城市发展得越大,对外来人口的排斥就越强;而且都市圈都是行政等级特别高的城市,用大量行政资源维持着它的特殊群体利益.

他认为,需要在排斥行政干扰基础上形成一个自然合理的资源配置,人口迁徙不受约束的都市圈.具体而言,就是"要促进农民工的市民化,让人口自由迁徙;第二要减少等级化过程的行政管理作用;第三更多促进一些政策来支持人口流向的地方."

中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建此前在接受路透专访时也强调,扭转中国经济下行的根本出路在于经济结构调整和开展大规模城镇化.

中国二季度经济增速降至7.6%,创下逾三年来新低.为提振内需,国务院副总理李克强7月中时表示,要研究制定全国城镇化发展规划,发挥城镇化拉动消费、扩大和优化投资、改善民生的多重效应.并指出城镇化是内需最大的潜力所在,是经济结构调整的重要依托.

中投证券研究报告亦认为,中国经济增长内在驱动力不足,而城镇化正是扩大内需、降低对外依存度的重要途径.预计到2020年和2030年城镇化率将分别提升至60%和70%,所带来的投资和消费需求将为国内经济未来10-20年的发展提供驱动力.

"虽然中国面临潜在增速下降风险,但在城镇化加速的支撑下,GDP增速在2015年前都有望维持在8%以上."该报告称.

**借力市场推进城镇化**

经过改革开放后30多年的城镇化建设,中国城镇面积已扩大四倍,但城镇人口只增加了1.6倍.在行政主导下中国城镇化一定程度上只是城市数量在增加,是行政建制的城镇化,是城市占地面积不断扩大的土地城镇化,"人口城镇化"则远远滞后.

而从城市化率/工业化率的比值来看,亦可得出中国工业化超前、城市化滞后的现状.目前中国两者之比为1.09(51.3%/46.8%),而全球平均比值为1.95(50.9%/26.1%).中国的工业化率较全球水准高出近一倍,但城市化率却基本相当,城市化的"小马"拉不动工业化的"大车".

王建就指出,大规模的城镇化建设是一个很庞大系统的工程,需要各方面的配套和总体设计安排,尽管中国目前公布的城镇化率约50%,但无论是城市规划,人员安排等各方面看并不是真正意义上的城镇化.

"过去工业化就想用指令的办法提高工业的比例,结果事与愿违,资源利用效率极差,"北京大学国家发展研究院院长周其仁称,"城市化要吸收过去工业化的教训,不要以为城市化已经看得很明白,剩下就是下指标了."

他指出,中国是行政主导的经济体,资源一定是按照行政等级进行配置,很难按照哪里需要往哪里聚.因此要打破它,尽可能利用市场的自主活动,政府则主要为市场提供服务,帮助组织资源解决困难,这样发散出来"圈"和"核"的关系才可能比较自然.

"这才是打出来的分工,而不是从图上划出来的分工.你是这个、他是那个,那种划是不成功的,"他说.

北京大学国家发展研究院副教授徐建国亦称,目前对城市自发动力的重视和尊重还是不太够,要以市场为主,政府是一种辅助的力量,看出什么苗头就帮市场扫清障碍,这才是政府的职责所在.

中国提出要建设长三角、珠三角、环渤海和环首都等多个经济圈,但实际中却很难形成"核""圈"齐飞的景象.主要就是等级行政制度下,资源和要素向高行政等级地区集中,但户籍等因素限制下都市圈这个"核"虽然非常大,但却不够强.

"都市圈虽然是一个规划,但是也离不开户籍问题,离不开土地问题,离不开资本和资源的合理配置,"李铁说.

**地方难改GDP膜拜**

尽管方向明确,路径清晰,但在地方政府难改GDP膜拜的现实前,中国城镇化推进之路并不平坦.而行政管理模式主导,不仅造成基础设施和资源的浪费,也没有产出相应的经济效益,尤以中小城市为甚.

中国央行货币政策委员会委员、北京大学国家发展研究院教授宋国青指出,城市化、城镇化发展的目标就是以人为本,当前GDP目标是其中的一个内容,但也要考虑到其它如环境、社会分配、公平正义等目标.

"一个国家追求GDP,在考虑到其它目标的情况下,还是可以在一定程度上有道理.但是一个区域过度的强调GDP目标、总量目标,就会有一些问题,"他说.

随着城市化推进,国内城市建设盲目规划、开发区建设全面开花的现象屡见不鲜.仅以低碳城市为例,目前已有200多个地级以上城市提出建设生态低碳城市目标.而很多所谓的发展生态城市,就是修广场、建设人工园林、种植昂贵苗木等.

对此,国家发改委城市和小城镇改革发展中心副主任乔润令表示,下一步要解决的是分区发展、按照功能发展.在工业化和城镇化地区集中发展工业,而不适宜工业化的地区则要用其它考核指标如生态、环保、空气质量等,至于其发展所需资金则应该靠转移支付来实现.

其实中国早在2011年6月就正式发布"全国主体功能区规划",将国土空间统一划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类主体功能区.据此,不同主体功能区的主要官员将实行不同的绩效考核评价办法.但据国内媒体5月中旬报导,规划推进迟缓,省级规划的制定仍未全部结束,就是因为地方发展经济的愿望和规划中限制开发的规定存在诸多冲突.

中国国际经济交流中心秘书长魏建国将中国目前发展都市经济圈面临的问题概括为"四个不",即战略定位不准、城市发展不均、发展目标不明、产业布局不分.

他并形象地把中心城市比作核心的"蛋黄",把周边中小城市比作"蛋白","现在中国是核心的蛋黄不仅要发挥蛋黄的作用,还想自己变成蛋白;而有些蛋白的想法更希望变成蛋黄,这样就永远孵不出小鸡."

河北省副省长宋恩华在谈到京津冀经济圈时也坦称,都市圈的战略规划、分工以及基础设施如何实现一体化,怎么解决梯度差的问题等,都才刚刚破题,"我个人认为还是在各自为战,很难真正实现一个都市圈的战略构想."(完)