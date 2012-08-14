叙反对派称击落一飞机并俘获飞行员

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Hadeel Al Shalchi
路透阿勒颇8月14日电---叙利亚反对派周二欢呼，声称击落了一架飞机并俘虏了飞行员。这是反对派对抗火力强大的政府军所取得的一次胜利。
周一上传到网上的视频显示，该飞机在猛烈的炮火下从空中坠落并起火。反对派称，他们使用刚刚获得的大口径对空武器将飞机击落。
叙利亚政府称，飞机是在执行"常规训练任务"时因技术故障坠毁。
反对派还公布了一段关于一名男子的视频，他们声称他是该飞机的飞行员。反对派表示，该飞行员在飞机坠落时从飞机中弹射出来，随后被俘虏。
"我们将按照我们的宗教信仰、道德和日内瓦公约关于战俘的要求对待这名俘虏，"一名自称Abu Laith上尉的反对派人士在视频中说道。
不过YouTube上出现的其他视频也显示反对派用暴力伸张正义。其中一个视频显示，有尸体从一个邮局的房顶被扔下，很多人高喊着围观。人群中愤怒的人将尸体踢下楼梯，能听到他们称这些死者是支持政府的shabbiha民兵组织成员。
击落一架飞机对只拥有轻型装备的反对派来说是个少有的胜利。政府军武器先进，近几个月更为频繁地使用空中力量。(完)
--编译：李富强 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。