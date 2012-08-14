《中国新债》上海最快下周发行89亿元地方债,为年内首单地方政府自行发债--消息

路透北京8月14日电---三位知情人士周二透露,年内首单地方政府自行发债有望花落上海,发行规模为89亿元人民币,五年期和七年期各半.

其中一位熟悉情况的消息人士透露,是次发行有望于下周招标.另一位消息人士表示,"我估计是下周,最迟不能晚于8月底.

据"2012年上海市政府债券招标发行和考核规则"显示,本次招标将采用单一价格荷兰式招标方式,招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率.

国开行[CHDB.UL]、交通银行(3328.HK)(601328.SS)和浦发银行(600000.SS)担任是次发行的主承销商.

将参与是次投标的机构人士表示,承销团银行机构身处本地,出于支持当地经济建设的必要,新债结果有望低于同期二级市场水平,延续去年自主发债情势.不过,上海或为年内首单自行发地方政府债,情况或好于后面几家.

今年以来,财政部此前已代理发行了七期,总额共计1,574亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

财政部5月表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

2011年,上海市自主发行地方政府债71亿元,其中三年期36亿元,五年期35亿元.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元人民币的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)