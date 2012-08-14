〔日本债市〕多数公债价格小幅下滑,但20年期公债持稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京8月14日电---日本公债价格周二大多趋弱,不过20年期公债收益率(殖利率)持平,分析师表示,这说明投资者可能看到这部分收益率曲线的价值.
日债市场亦摆脱了日本央行7月会议记录的影响.该记录显示,少数委员称央行不应排除任何选择,并随时准备在欧债问题引发实质风险时采取行动.[ID:nSB1723718]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。