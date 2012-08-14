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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 10:40 BJT

〔日本债市〕多数公债价格小幅下滑,但20年期公债持稳

路透东京8月14日电---日本公债价格周二大多趋弱,不过20年期公债收益率(殖利率)持平,分析师表示,这说明投资者可能看到这部分收益率曲线的价值.

日债市场亦摆脱了日本央行7月会议记录的影响.该记录显示,少数委员称央行不应排除任何选择,并随时准备在欧债问题引发实质风险时采取行动.[ID:nSB1723718]

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