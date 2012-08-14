〔中国能源〕7月全社会用电量4,556亿千瓦时,同比增长4.5%--能源局

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京8月14日电---中国国家能源局周二发布数据称,7月份全社会用电量为4,556亿千瓦时,同比增长4.5%;1-7月累计用电量28,332亿千瓦时,同比增长5.4%.
能源局数据显示,1-7月份第二产业共用电20,981亿千瓦时,同比增长了3.6%.同期增长最快的是第三产业用电量的11.9%,其中城乡居民生活用电同比增长了12.5%.第一产业用电量同比下降了0.4%.
能源局数据并显示,1-7月全国发电设备累计平均利用小时为2,645小时,同比减少122小时.其中水电设备1,901小时,增加135小时;火电设备2,907小时,减少167小时.
期间全国电源新增生产能力(正式投产)2,892万千瓦,其中水电600万万千瓦,火电1,790万千瓦.
中国电力联合会7月底发布报告称,预计下半年全国全社会用电量为2.60万亿-2.65万亿千瓦时,同比增长6%-8%,因经济增速企稳回升可能性较大,下半年电力消费需求也将止跌回升.[ID:nSB1697210]
中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于过去两年9.2%和10.4%的国内生产总值(GDP)增速.
用电量增速历史数据:
时间 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月
增速% 4.5 4.3 5.2 3.7 7 6.7 22.9 -6.56 12.9 9.91 11.35 12.2 9.1 11.8 (完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。