〔中国能源〕7月全社会用电量4,556亿千瓦时,同比增长4.5%--能源局

路透北京8月14日电---中国国家能源局周二发布数据称,7月份全社会用电量为4,556亿千瓦时,同比增长4.5%;1-7月累计用电量28,332亿千瓦时,同比增长5.4%.

能源局数据显示,1-7月份第二产业共用电20,981亿千瓦时,同比增长了3.6%.同期增长最快的是第三产业用电量的11.9%,其中城乡居民生活用电同比增长了12.5%.第一产业用电量同比下降了0.4%.

能源局数据并显示,1-7月全国发电设备累计平均利用小时为2,645小时,同比减少122小时.其中水电设备1,901小时,增加135小时;火电设备2,907小时,减少167小时.

期间全国电源新增生产能力(正式投产)2,892万千瓦,其中水电600万万千瓦,火电1,790万千瓦.

中国电力联合会7月底发布报告称,预计下半年全国全社会用电量为2.60万亿-2.65万亿千瓦时,同比增长6%-8%,因经济增速企稳回升可能性较大,下半年电力消费需求也将止跌回升.[ID:nSB1697210]

中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于过去两年9.2%和10.4%的国内生产总值(GDP)增速.

用电量增速历史数据:

时间 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月

增速% 4.5 4.3 5.2 3.7 7 6.7 22.9 -6.56 12.9 9.91 11.35 12.2 9.1 11.8 (完)