〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离数月高位,等待欧美数据出炉

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼8月14日电---澳元和新西兰元周二脱离数月高位,因投资者锁定欧元空头仓位获利,并等待欧洲和美国数据出炉.这些数据或加剧对全球经济增长的忧虑.
澳元兑美元AUD=D4报1.0522美元,削减隔夜跌势,得益于亚洲股市走坚和来自东京方面的买需.
澳元周一跌至1.0497美元的低位,上周一度上探1.0615,为3月末以来最高.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。