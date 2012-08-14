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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 10:46 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离数月高位,等待欧美数据出炉

路透惠灵顿/悉尼8月14日电---澳元和新西兰元周二脱离数月高位,因投资者锁定欧元空头仓位获利,并等待欧洲和美国数据出炉.这些数据或加剧对全球经济增长的忧虑.

澳元兑美元AUD=D4报1.0522美元,削减隔夜跌势,得益于亚洲股市走坚和来自东京方面的买需.

澳元周一跌至1.0497美元的低位,上周一度上探1.0615,为3月末以来最高.

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